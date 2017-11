LOTTI: "CALCIO TUTTO DA RIFONDARE"

14 novembre 2017

"Non me lo aspettavo, è stata una giornata molto triste dal punto di vista sportivo. Il calcio va rifondato del tutto. È il momento di prendere delle scelte che forse negli anni passati non si è avuto il coraggio di prendere. Questo mondo va fatto ripartire dai settori giovanili fino alla Serie A". Così il ministro dello Sport, Luca Lotti, all'indomani dell'eliminazione shock dell'Italia dai Mondiali.