LOPEZ: "GRANDE PARTITA CONTRO UNA GRANDE SQUADRA"

6 gennaio 2018

L’allenatore del Cagliari, Diego Lopez, commenta così la sconfitta di misura contro la Juventus: “Il presidente Giulini ha ragione, ha detto cose giuste perché le immagini sono state chiare. Ma degli episodi ha già parlato lui, io voglio solo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una grande partita contro una grande squadra. Siamo stati sempre in gara, giocando con intensità e agonismo: la prestazione mi lascia pienamente soddisfatto. Abbiamo fatto un po’ di fatica quando Dybala si infilava alle spalle dei nostri centrocampisti, dovevamo limitarlo un po’ di più, ma col passare dei minuti ci siamo messi a posto, abbiamo trovato il giusto equilibrio e ci siamo anche resi pericolosi in più di un’occasione. Nelle ultime quattro partite abbiamo trovato solidità, siamo migliorati molto a livello di mentalità, cercando sempre la porta avversaria. Cosa penso di Allegri? È stato mi allenatore e mentore: per me è il migliore, poi metto Gasperini e sono contento anche del ritorno di Walter Mazzarri.”