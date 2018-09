LJAJIC DIMENTICA IL TORO: "ISTANBUL, NON VEDO L'ORA"

10/09/2018

Dal ritiro della propria nazionale l'ex granata Adem Ljajic ha avuto parole d'amore per il suo nuovo club: "Il Besiktas è una grande squadra: sono arrivato da poco, ma ho già visto tanta qualità. Tutti quanti mi hanno accolto benissimo e non vedo l'ora di tornare a Istanbul, dopo la sosta, per riprendere gli allenamenti. La responsabilità c'è, sono pronto e non mi tiro indietro, non l'ho mai fatto".