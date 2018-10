LIVERPOOL, LE ISTRUZIONI PER I TIFOSI A NAPOLI

02/10/2018

Il Liverpool ha a cuore la sicurezza dei suoi tifosi. Sul sito ufficiale del club inglese compaiono, infatti, diverse indicazioni in grassetto per evitare che ci siano scontri con i supporters azzurri. Innanzitutto non andare da soli al San Paolo, ma muoversi in gruppo e usare la metropolitana o gli autobus navetta anziché andare a piedi fino allo stadio dal punto di ritrovo della Stazione Marittima.

Fondamentale anche non indossare magliette o sciarpe che possano farli identificare come Reds. Chi invece è arrivato nel capoluogo campano in auto è invitato a raggiungere la Sottosezione della Polizia Stradale di Napoli Nord per chiedere informazioni o, eventualmente, farsi scortare a Fuorigrotta.