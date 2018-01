LIPPI: "NAPOLI CANDIDATO AUTOREVOLE PER LO SCUDETTO"

22 gennaio 2018

Marcello Lippi non ha dubbi, il Napoli può vincere lo scudetto. "Il campionato è molto interessante, quest'anno sembra esserci una contendente molto qualificata e convinta come il Napoli, mentre Roma e Inter si sono un po’ perse anche se potrebbero ritornare in corsa. Se così non fosse - ha spiegato Lippi a Radio Anch’io Sport - vedremo un bel Napoli-Juve fino alla fine. Se sarà l’anno del Napoli? Potrebbe perché è primo in classifica e ci crede, anche se avrà un po' di problemi con l'Europa League o con la rosa non troppo ampia. Gli azzurri però hanno un ruolino di marcia straordinario in trasferta, la candidatura del Napoli è autorevolissima".