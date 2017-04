Lippi in esclusiva a Premium: "Dybala nuovo Messi? Prima..."

19 aprile 2017

"In queste partite contano tantissimo la personalità, la leadership e la Juventus ha tanti giocatori con queste caratteristiche, a cominciare da Buffon. Se mi aspettavo un Gigi così longevo? Non ho mai sentito parlare Buffon, o anche Totti, del proprio futuro: significa che ancora non ce l’hanno nella testa, per loro conta solo il presente e il presente è il campo. Paragone Dybala-Messi? A me Dybala, la prima volta che l’ho visto, ricordava Sivori. Può avere le caratteristiche anche di Messi, ma dovrà decidere tante grandi partite così come ha fatto il talento del Barcellona: bisogna stare attenti ai paragoni. Messi in calo? Ogni volta che vedo i risultati di Barcellona, vedo gol e assist di Messi: non credo che sia calato lui, ma tutto il resto del Barcellona. Il calo è più difensivo e condiziona tutta la squadra. Ma anche Bayern e Real sono calate, mentre la Juve è cresciuta e ora la giudico alla pari".



"Analogie Allegri-Lippi? È andato alla Juve alla mia stessa età, è toscano come me e ha vinto il campionato alla prima stagione: anche a me piaceva cambiare spesso modulo, ci sono molte più analogie con lui che con Sarri - ha proseguito il ct della Cina - Le diffidenze iniziali erano solo dovute al suo passato al Milan: anche Ancelotti, che reputo il migliore allenatore al mondo, ci è passato. Allegri definito catenacciaro? Tutti gli allenatori vincenti lo sono, quindi Max dovrebbe essere contento di essere definito tale. Perché la Juventus non vince la Champions da 21 anni? È uno dei miei più grossi rimpianti: se lo avessi saputo, avrei rimediato".



"Se consiglierei a Conte di tornare in Italia, magari all’Inter? Si parla di lui perché è uno dei più bravi al mondo, ma mi sembra che a Londra stia bene e voglia fare la Champions con i Blues l’anno prossimo: non penso cambierà panchina. Che significato hanno le milanesi in mano ai cinesi? Sono due passaggi di consegne che significano amore per la squadra, da parte di Moratti e Berlusconi: sono squadre che non possono più essere gestite da famiglie, ma da grandi gruppi imprenditoriali come sono attualmente quelli cinesi, russi o arabi. Io molto vicino a Milan e Nazionale? Galliani me lo ha chiesto spesso, in passato, ma ho sempre detto di no: gli ho dato, invece, la mia disponibilità l’anno scorso, ma la squadra poi andò bene e non se ne parlò più. Per quanto riguarda la Nazionale: me l’hanno chiesto, ma mio figlio non avrebbe potuto fare il suo lavoro se fossi diventato direttore tecnico e quindi mi sono tirato da parte".