Lione e Besiktas, che stangata

20 aprile 2017

Logico pensare che già la sfida di questa sera in Turchia possa essere molto pericolosa in questo senso. Le due tifoserie hanno lasciato qualche conto in sospeso e il bilancio di 7 feriti e 12 arresti del match di Lione non lascia ben sperare per la gara di ritorno di Istanbul.



A Lione tutto era cominciato nel pre-partita dopo il lancio di petardi da parte di alcuni tifosi turchi sui rivali francesi cui erano seguiti l'invasione di campo da parte del pubblico e il ritardo di 45' minuti del fischio d'inizio.



Altri momenti di tensione si erano poi vissuti al gol del Besiktas, festeggiato dai tifosi turchi con il lancio in campo di fumogeni. Per la cronaca la gara si era poi conclusa con la vittoria in rimonta del Lione per 2-1.