LIGA: SINDACATO GIOCATORI CONTRO MATCH NEGLI USA

16/08/2018

Il progetto della Liga spagnola riguardante lo 'sbarco' negli Stati Uniti, dove verrà disputata una partita della prossima stagione 2018-19 e che probabilmente vedrà come protagoniste il Barcellona o il Real Madrid, è stato immediatamente attaccato dal sindacato spagnolo dei calciatori professionisti (AFE). "Come al solito, La Liga ignora l'opinione dei calciatori e li impegna in eventi di cui beneficia solo la lega, senza tener conto della salute dei giocatori e dei rischi che comporta per loro", si legge in un comunicato dell'associazione. Anche i tifosi, compresi quelli che detengono azioni nei club, hanno protestato, chiedendo la mobilitazione contro il piano.