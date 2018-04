LIGA, IL LEGANES PASSA A VALENCIA

1 aprile 2018

Prosegue il momento positivo in Liga del Valencia che espugna il campo del Leganes (0-1) ottenendo la quarta vittoria consecutiva. A decidere la sfida valida per la 30.a giornata, un gol di Rodrigo al 62'. Valencia che consolida il quarto posto e resta a -1 dal Real Madrid, i madrileni restano fermo a quota 36. In precedenza, reti inviolate tra Espanyol e Alaves.