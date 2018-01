LICHTSTEINER: "VOGLIAMO TOGLIERCI ALTRE SODDISFAZIONI"

16 gennaio 2018

Riprendere dopo la sosta "non e' mai facile per nessuno", ecco perche' in vista della sfida con il Genoa "servira' impegno, concentrazione e molta attenzione". Cosi' Stephan Lichtsteiner, intervistato da Juventus Tv alla ripresa degli allenamenti dopo le vacanze di Natale. "Vogliamo toglierci delle grandi soddisfazioni - ha aggiunto il difensore laterale -, dallo scudetto alla Champions League. Lo desideriamo tutti, societa', squadra e tifosi".