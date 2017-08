Libor Kozak riparte da Bari

29 agosto 2017

Libor Kozak torna in Italia: l’attaccante ceco ha firmato un contratto annuale con il Bari . Fabio Grosso punta sull’ex lazio per riportare i pugliesi in Serie A. Con la maglia della Lazio in quattro stagioni ha collezionato 50 presenze segnando 18 gol. Il passaggio in Premier League nel 2013 sembrava poter essere il definitivo salto di qualità per la punta che però, a causa dei tantissimi infortuni, non è riuscita a imporsi nell’ Aston Villa .

Un calvario iniziato nel gennaio 2014 con la rottura in allenamento di tibia e perone in seguito ad un contrasto con un compagno. Kozak è stato fuori dal campo per più di un anno e mezzo anche per colpa di un’errata operazione chirurgica che ha allungato i tempi di recupero. I villans l’hanno aspettato fino all’agosto del 2015, ma in quella stagione delude non trovando mai la rete in 5 presenze. Non brilla neanche l’anno successivo quando viene spedito nella formazione under 23. Adesso, dopo essersi svincolato dal club di Birmingham, è pronto a riprendersi la scena nel campionato cadetto, dove ha già giocato con il Brescia in prestito nella stagione 2009-2010, in una piazza importante come quella barese. Il San Nicola è pronto a volare insieme al suo nuovo gigante.