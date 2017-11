LIBERTADORES: LANUS IN FINALE

1 novembre 2017

Il Lanus è la prima finalista dell'edizione 2017 della Coppa Libertadores, l'equivalente sudamericana della Champions League. Nel derby tutto argentino la squadra allenata da Jorge Almiron ha eliminato dopo una clamorosa rimonta da 0-2 a 4-2 il favorito River Plate. Costretto a rimontare lo 0-1 dell'andata allo stadio Monumental, dopo appena 23' il Lanus si è trovato sotto di due gol. Il River ha infatti sbloccato il risultato al 18' con un rigore di Nacho Scocco e raddoppiato cinque minuti dopo con una rete di Gonzalo Montiel. Ma al 46' la rete di Jose Sand ha riacceso la speranza per il Lanus. Nella ripresa ancora Sand dopo appena un minuto ha firmato la rete del 2-2. Al 62' Lauturo Acosta ha segnato il gol del 3-2 per il Lanus e al 69' Alejandro Silva ha regalato una storica vittoria ai padroni di casa segnando la quarta rete su un calcio di rigore concesso dall'arbitro con l'ausilio del Var, che ha rilevato un fallo di Montiel su Nicolas Pasquini. River in dieci nel finale per l'espulsione di Fernandez. Il Lanus affrontera' in finale la vincente della seconda semifinale fra il Gremio e gli ecuadoriani del Barcellona de Guayaquil, con la compagine brasiliana forte del 3-0 dell'andata.