Leicester: "L'esonero di Ranieri? Non esiste nemmeno l'ipotesi"

7 febbraio 2017

La Premier è un brivido: si naviga in piena zona-retrocessione. La Champions è un sogno: il 22 febbraio c'è la trasferta a Siviglia, primo impatto con gli ottavi di finale. Fra gli estremi del Pallone, il Leicester di Ranieri si trova sospeso in un mondo di sensazioni che appagano ogni palato. Anche quello di chi, e non sono pochi, vorrebbe imminente l'esonero del tecnico che ha portato la squadra allo scudetto la scorsa primavera: la favola del calcio.



E allora? Ranieri quanto rischia? E quando? Già alla prossima di Premier? Nossignori. Non rischia. E a dirlo è la dirigenza del Leicester, con una nota nella quale dice "basta alle speculazioni". "I successi sono arrivati con l'unità di tutti, la determinazione, lo spirito di gruppo, valori che non sono negoziabili. Siamo e saremo sempre vicini al nostro manager".

C'è la Champions alle porte, fra due settimane: dove il segno del Leicester si è già visto nelle fase a gironi. La classifica di Premier è quella che sappiamo: ma si rimedierà.