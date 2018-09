LEICESTER, I TIFOSI VOGLIONO UNA STATUA DI RANIERI ALLO STADIO

08/09/2018

I tifosi del Leicester non hanno affatto dimenticato il clamoroso trionfo in Premier League del 2015-2016 e per celebrare l'artefice di quella indimenticabile cavalcata, Claudio Ranieri, hanno chiesto al club di dedicare una statua di bronzo al tecnico italiano e di metterla all'ingresso del King Power Stadium. Il portavoce della volontà dei tifosi delle Foxes è l'editorialista della Fanzone del "Leicester Mercury", cosa deciderà di fare il club inglese?