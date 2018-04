Legends Cup ai piedi di Francesco Totti

4 febbraio 2018

La classe di Francesco Totti, in pensione, non andrà mai. L'ex capitano della Roma, ritiratosi a fine dello scorso campionato, è tornato in campo con la maglia azzurra per la Legends Cup, il mini torneo di calcio a 6 nel quale si sfidano ex star del calcio mondiale. A Mosca, in Russia, dove a giiugno si giocheranno i Mondiali, nel match contro la formazione di casa l'ex capitano della Roma ha esaltato il pubblico raccogliendo applausi con una punizione superba che non ha lasciato scampo al portiere avversario.