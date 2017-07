Lega Serie B: il presidente non c'è, serve il commissario

31 luglio 2017

Dal commissario per la Serie A, inevitabile nomina lo scorso 21 aprile dopo mesi trascorsi in vane tornate elettorali. (La scelta era caduta su Carlo Tavecchio, presidente federale). Al commissario anche per la Serie B, visto l'ennesimo nulla di fatto all'Assemblea elettiva della Lega B convocata oggi. Presenti 13 club su 22, due in meno di quelli necessari per dare il via ai lavori.



Era assente il fronte legato a Claudio Lotito che ha fatto così mancare il numero legale per la quarta assemblea consecutiva. Ora il rischio commissariamento è sempre più vicino. Venerdì il Consiglio Federale sceglierà un reggente che, se confermato l'iter utilizzato anche per Lega Serie A, sarà Ezio Maria Simonelli. Darà poi un ultimatum di 30 giorni e se entro quel periodo non sarà eletto il nuovo presidente, la Lega B sarà commissariata.

Nove i club assenti: Empoli, Pescara, Palermo, Foggia, Novara, Carpi, Avellino, Perugia e Salernitana. Un impasse che lascia aperte le porte a Lotito, candidato alla presidenza insieme ad Andrea Corradino.