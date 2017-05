Lega Pro, Girone A: Cremonese promossa in Serie B

6 maggio 2017

La Cremonese è la terza squadra promossa in Serie B . Con il 3-2 al fotofinish contro il Racing Roma , retrocessa in Serie D, i grigiorossi hanno vinto il campionato tornando tra i cadetti dopo undici anni. Decisivo il gol di Scarsella all'87' che ha reso inutile la vittoria dell'Alessandria 2-1 sul Pontedera. Appaiate a quota 78 punti, gli scontri diretti hanno premiato i lombardi di Tesser dopo una lunghissima rincorsa ai grigi.

Sarà una Serie B revival quella della stagione 2017-2018. Dopo Foggia (19 anni) e Venezia (12), anche la Cremonese è riuscita a superare lo scoglio della Lega Pro, vincendo il Girone A e tornando nella seconda serie italiana a undici anni dall'ultima volta. Lo ha fatto con una grande rimonta sull'Alessandria nel girone di ritorno e chiudendo il campionato appaiata a 78 punti con i grigi, ma con la classifica avulsa dalla propria parte. Una festa esplosa con più patemi del previsto contro il Racing Roma, ultimo e retrocesso in Serie D, con il gol vittoria arrivato solo a tre minuti dalla fine con Scarsella a spegnere le ultime speranze dell'Alessandria vittoriosa 2-1 sul Pontedera. Per i piemontesi, però, i rimpianti hanno ben altra e più lunga storia nelle ultime settimane.



Sorride Tesser capace di guidare il suo gruppo al trionfo. Per l'Alessandria, invece, c'è il calderone dei playoff con altre otto squadre dopo aver sperperato un vantaggio enorme. Oltre ai grigi anche Livorno, Arezzo, Giana Erminio, Como, Piacenza, Viterbese, Lucchese e Renate si giocheranno le residue speranze promozione ai playoff.



Retrocesso il Racing Roma proprio sul campo della Cremonese, a giocarsi la permanenza in Lega Pro tramite i playout saranno Carrarese, Prato, Tuttocuoio e Lupa Roma.