Lega Pro: doppietta Venezia, ecco la Coppa Italia

26 aprile 2017

Continua la festa del Venezia che, dopo aver conquistato la promozione in Serie B , mette in bacheca anche la Coppa Italia di Lega Pro . La squadra di Pippo Inzaghi fa suo il trofeo grazie al 3-1 contro il Matera allo stadio "Penzo", ribaltando lo 0-1 patito in Lucania. Decisivi i gol di Moreo e Fabbiano nel primo tempo, e di Ferrari nella ripresa dopo il momentaneo 2-1 di Strambelli per gli ospiti, in dieci per tutta la ripresa.

Il Venezia di Pippo Inzaghi fa doppietta aggiungendo alla matematica promozione in Serie B (mancava dal 2004-05) anche la Coppa Italia Lega Pro, conquistata col 3-1 dello stadio "Penzo" dopo lo 0-1 patito nella finale d'andata sul campo del Matera che comunque si consola con l'accesso diretto al secondo turno dei playoff insieme alle tre squadre seconde classificate in ciascuno dei tre gironi. Il match si sblocca al 27' col vantaggio dei lagunari firmato da Moreo che insacca col destro a centro area su assist di Ferrari.



Il Matera accusa il colpo e al 33' incassa il 2-0 di Fabiano che sorprende la difesa scattando sul filo del fuorigioco. La ripresa inizia male per i ragazzi di Auteri che, già sotto di due gol, restano in dieci per l'espulsione di Mattera che si becca il secondo giallo per un intervento in tackle su Garofalo. Nonostante le difficoltà il Matera ha una grande reazione e trova il gol del 2-1 con Strambelli, bravissimo a realizzare con un potente sinistro. Il Venezia però non vuole rischiare e replica subito trovando il definitivo 3-1 con Ferrari al 60' che sbroglia una mischia in area. Da lì alla fine il Matera si getta in avanti alla caccia del secondo gol ma il Venezia, pur sottotono rispetto da altre uscite, resiste e blinda il risultato, dando poi inizio alla festa dopo il triplice fischio finale. Ora la squadra di Inzaghi può sognare addirittura il Triplete visto che giocherà la Supercoppa nel triangolare con le vincenti degli altri due gironi, Foggia e una tra Cremonese e Alessandria.