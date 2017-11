LEGA, IL 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

3 novembre 2017

E' stata convocata in via d'urgenza l'assemblea straordinaria di Lega Serie A per martedì 7 novembre presso la sede della Lega Calcio di Via Rosellini 4 a Milano. L'assemblea è stata convocata alle 12 in prima convocazione e, occorrendo, alle 14 in seconda convocazione. Questi gli argomenti all'ordine del giorno. 1. Verifica dei poteri; 2. Approvazione nuovo Statuto-Regolamento della LNPA; 3. Contributo di solidarieta' UEFA -Champions League stagione sportiva 2016/2017; 4. Nomina dell'head hunter per l'individuazione dell'Amministratore Delegato della LNPA e definizione dei relativi criteri di selezione; 5. Aggiornamento in merito al contenzioso con il licenziatario B4 Capital e relative determinazioni; 6. Comunicazioni del Commissario.