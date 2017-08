Lega di B: lunedì arriva il commissario, ma...

30 agosto 2017

In attesa del Consiglio federale di lunedì che probabilmente ne deciderà il commissariamento, la Lega B ha deciso di convocare una sesta assemblea elettiva il 13 settembre per provare a nominare il nuovo presidente, dopo quella saltata oggi per la quinta volta a causa della mancanza del numero legale. Lo ha annunciato il reggente Ezio Maria Simonelli, su cui alcuni club volevano puntare come soluzione.



"Non sono un nome buono per tutte le stagioni. Quando in passato mi sono voluto candidare in Serie A l'ho fatto con un programma. Non mi proporrò. Per ora l'unico candidato è Corradino - ha tagliato corto il presidente del Collegio dei revisori dopo la riunione a cui non hanno partecipato Pescara, Salernitana, Novara, Carpi, Perugia, Foggia, Palermo e Avellino -. Penso che lunedì il Consiglio federale nominerà il commissario. Ciononostante, visto che c'era bisogno di convocare a breve un'assemblea operativa, i club hanno chiesto di mettere all'ordine del giorno il 13 settembre anche l'elezione del presidente. L'ho comunicato a Tavecchio. Il commissario resterebbe in carica fino alla nomina di un presidente".