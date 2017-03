Lega di A, quarta assemblea: presidente cercasi, ma...

22 marzo 2017

Poco prima dell 14,30 è iniziato il quarto round dell'assemblea elettiva della Lega Serie A. Tutti presenti. Dopo tre riunioni in cui non si è arrivati neanche al momento del voto, i 20 club sono in via Rosellini per cercare di trovare un'intesa sul nome del presidente. Difficile arrivare a un accordo, visto che non c'è accordo fra le sei big e le medio-piccole. C'è il rischio commissariamento, ma il tema più stringente è il Consiglio federale di lunedì prossimo.



La Lega, oltre ad affrontare il tema dello statuto da cambiare, potrebbe decidere oggi di eleggere almeno i due consiglieri federali da mandare a Roma.

Fra i dirigenti presenti anche l'ad del Milan, Adriano Galliani che ha scherzato salutando con un "Buongiorno presidente" il legale e consigliere d'amministrazione rossonero, Leandro Cantamessa, uno dei papabili per il vertice della Lega Serie A. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, potrebbe proporre il nome di Raffaele Squitieri, ex presidente della Corte dei conti e già responsabile dei revisori del Coni. Secondo le previsioni, è difficile attendersi per oggi l'elezione del presidente.