Lega di A: ennesimo rinvio, ci si rivede il 13 aprile

29 marzo 2017

La riforma dello statuto ma anche le linee guida per la vendita dei diritti tv per il triennio 2018-2021 saranno fra i temi discussi nella quinta puntata dell'assemblea elettiva della Lega Serie A, che ha ripreso i lavori lasciati in sospeso già tre volte, l'ultima una settimana fa con la spaccatura fra grandi e medio-piccole società. Non è escluso che si discuta anche della possibilità di anticipare l'inizio del prossimo campionato, come auspicato dal ct della Nazionale Gian Piero Ventura. Una possibilità che il presidente federale Tavecchio non ha escluso.



L'assemblea è presieduta da Ezio Maria Simonelli, diventato reggente della Lega Serie A dopo che la Federcalcio lunedì ha dichiarato decaduti il presidente Maurizio Beretta, il vicepresidente e il Consiglio di Lega. Negli ultimi giorni i dirigenti e legali hanno cercato una mediazione fra big e club medio-piccoli: si cerca un accordo sulla riforma dello statuto, in particolare sulla ripartizione delle risorse, e solo in un secondo momento sarà possibile procedere con il rinnovo delle cariche.

I club hanno tre settimane per evitare il commissariamento. Simonelli resta uno dei papabili per la presidenza, così come l'avvocato del Milan, Leandro Cantamessa. Secondo il Corriere della Sera, il presidente rossonero Silvio Berlusconi avrebbe stoppato la candidatura dell'ad, Adriano Galliani, che al suo arrivo in Lega ha preferito non rispondere alle domande dei giornalisti.