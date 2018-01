LEGA A: FUMATA NERA SU CANDIDATO A FIGC

10 gennaio 2018

Fumata nera nell'Assemblea di Lega Serie A riunita a Milano per decidere sulla figura su cui convergere in occasione delle elezioni del presidente Federale in programma il prossimo 29 settembre. Venerdì una commissione dei presidenti incontreranno i rappresentanti delle varie componenti in seno al Consiglio federale per poi tornare a riunirsi in Assemblea nel pomeriggio. La data ultima per presentare la candidatura a presidente della FIGC è domenica 14 gennaio.