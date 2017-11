LAZIO-UDINESE, FORSE IL 24/1 IL RECUPERO

5 novembre 2017

Potrebbe essere il 24 gennaio prossimo, un mercoledì, la prima data utile per recuperare l'incontro Lazio-Udinese, rinviato oggi per pioggia. Lo fanno intendere fonti della Lega serie A, che sta cercando spiragli in un calendario molto fitto e dove già ha dovuto trovare collocazione per il recupero di Sampdoria-Roma, fissato a sua volta al momento per il 24/1 Se Lazio e Udinese dovessero uscire nei prossimi turni di Coppa Italia, si libererebbero delle date anche a fine dicembre o a inizio gennaio.