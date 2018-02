LAZIO, SEDUTA DI SCARICO PER CHI ERA IN CAMPO A SAN SIRO

1 febbraio 2018

Allenamento mattutino per la Lazio che, questa mattina, si è ritrovata a Formello dalle 11. Seduta di scarico in palestra per chi è stato impiegato dall’inizio nel match contro il Milan, lavoro completo sul terreno di gioco per il resto della rosa. In seguito, i biancocelesti hanno svolto delle esercitazioni di carattere tecnico con l’ausilio di sagome ed alcune esercitazioni sul possesso palla. Infine partitella a campo ridotto.