LAZIO: "SECONDO DISTINTO APERTO PER IL DERBY"

13 novembre 2017

Importanti novità in casa Lazio per quanto riguarda i biglietti del derby di sabato. Il responsabile marketing Marco Canigiani è intervenuto a Lazio Style Radio: "É stato aperto il secondo Distinto, vedremo quale sarà la risposta per il giorno del derby. Sono acquistabili fino a venerdì i biglietti per i Distinti, mentre la Monte Mario anche fino a poco prima della partita". Canigiani avvisa i tifosi anche delle novità che riguarderanno le partite contro Fiorentina e Udinese: "Presto tutte le comunicazioni inerenti a queste due gare, per abbonati e non solo. Presenteremo una serie di diverse iniziative".