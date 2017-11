LAZIO, RADU: "DERBY? VINCE CHI HA PIU' CUORE"

16 novembre 2017

Stefan Radu ha la testa al derby di sabato. “Ogni derby ha la sua storia: comincia appena esce il calendario, con i tifosi che ti ricordano la data dei derby. Ora siamo due squadre che stanno in alto in classifica e questo derby sarà molto importante. Sarà un derby Champions più che un derby Scudetto: speriamo di poter parlare di Scudetto nella sfida di ritorno. Sabato non ci saranno favorite: vincerà la squadra che ha più voglia, più cuore. E Milinkovic-Savic mi ha promesso che farà gol: mi auguro mantenga la promessa”, ha detto a Premium Sport.