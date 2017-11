LAZIO: QUASI ESAURITI BIGLIETTI PER IL DERBY

15 novembre 2017

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha fatto il punto sui biglietit per il derby. “Per il derby è possibile acquistare i tagliandi solo per i Distinti Nord-Est e per la Tribuna Monte Mario. Sono rimasti pochi migliaia di posti. Ricordiamo che per i Distinti la vendita terminerà venerdì alla 19, mentre per la Tribuna ci sarà tempo fino al calcio d’inizio. La vendita procede bene, finora siamo a quota 16mila tifosi, se dovessimo vendere anche quei pochi tagliandi rimasti si arriverebbe a 18mila biancocelesti pronti a sostenere la squadra. Nella giornata di oggi ci saranno delle comunicazioni per le modalità di acquisto dei tagliandi di Lazio-Fiorentina e Lazio-Udinese”, ha detto.