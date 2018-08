LAZIO, PATRIC DECIDE LA PARTITELLA IN FAMIGLIA

20/08/2018

La Lazio è tornata al lavoro dopo il ko nella prima giornata contro il Napoli, allenamento pomeridiano a partire dalle ore 18:00 sul campo ‘Mirko Fersini’ del Centro Sportivo di Formello. Dopo un iniziale riscaldamento composto da esercizi di natura fisica, la rosa è stata divisa in due gruppi ed i giocatori si sono dedicati ad un’ampia fase incentrata sul possesso palla con l’utilizzo dei jolly. Successivamente, i biancocelesti hanno svolto un blocco atletico incentrato su ripetute di corsa a metà campo. La seduta è terminata con una partitella in famiglia neri contro gialli, terminata 3-1 con gol decisivo di Patric e che ha visto protagonisti solamente i calciatori non impiegati dal primo minuto nel match di sabato scorso con il Napoli. Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta di allenamento.