LAZIO, PAROLO: "DERBY PARTITA A SÉ, IMMOBILE SARÀ DECISIVO"

28/09/2018

Intervistato dal "Corriere dello Sport" Marco Parolo, centrocampista della Lazio, ha presentato così il derby di sabato pomeriggio contro la Roma: "È sempre una partita a sé e non conta se è un momento migliore per noi e peggiore per loro. Il giocatore decisivo? Io dico Immobile, è un giocatore favoloso. Non è facile spiegare la situazione della Roma, fatto sta che siamo contenti di essere davanti in questo momento".