LAZIO: PAROLO "ABBIAMO IL POTENZIALE PER ANDARE AVANTI"

2 novembre 2017

"Volevamo vincere per chiudere il discorso Europa League già nella prima parte di stagione. Siamo qualificati e matematicamente primi nel girone, quindi obiettivo raggiunto. Vincere aiuta a vincere e oggi ci abbiamo creduto fino alla fine: questo è lo spirito che deve avere questa squadra. Tutti sono importanti, tutti hanno dato il proprio contributo. Sono davvero contento e andiamo avanti". Parole del centrocampista della Lazio Marco Parolo dopo la vittoria sul Nizza, che vale il passaggio ai sedicesimi. "E' importante questa qualificazione con due turni d'anticipo perché, giocando ogni tre giorni, si sprecano tante energie. Le ultime due partite possono servire per far giocare chi ha giocato meno. Comunque, vogliamo sempre vincere e lo abbiamo dimostrato stasera, prendendoci la vittoria dopo il 90'. Abbiamo il potenziale per andare avanti e vogliamo farlo il più possibile".