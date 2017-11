LAZIO: LULIC "VOGLIAMO ARRIVARE IL PIU' LONTANO POSSIBILE"

1 novembre 2017

"Ora pensiamo a qualificarci nella fase a gironi, ma vogliamo arrivare il più lontano possibile". Il capitano della Lazio Senad Lulic guarda in avanti alla vigilia del match di Europa League con il Nizza che potrebbe regalare alla squadra di Inzaghi il pass ai sedicesimi con due giornate d'anticipo. "Abbiamo vinto otto partite consecutivamente: questo ci ha portato nuove certezze - ha proseguito in conferenza stampa - All'interno dello spogliatoio non ci sono pressioni, vogliamo guardare partita dopo partita con umiltà".