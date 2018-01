LAZIO, LULIC E MARUSIC A RIPOSO PRECAUZIONALE

2 gennaio 2018

La Lazio ha svolto allenamento pomeridiano a Formello dopo la giornata di riposo concessa da Inzaghi per il primo giorno dell'anno. Per preparare la partita contro la Spal, i biancocelesti hanno iniziato con riscaldamento ed esercitazioni sul possesso palla a due squadre. Anche oggi il gruppo non era al completo: mancavano sia Lulic e Marusic, insieme all’infortunato Caicedo. Semplice riposo precauzionale per i due esterni che domani pomeriggio dovrebbero rientrare in gruppo.