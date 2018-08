LAZIO: LUIZ FELIPE A RISCHIO PER LA JUVE

19/08/2018

Luiz Felipe ha lasciato il campo al 45' di Lazio-Napoli, cedendo il posto a Bastos. Per il difensore biancoceleste risentimento muscolare al polpaccio sinistro e sensazioni assolutamente negative in vista del prossimo match contro la Juventus. Come spiegato dal medico sociale della Lazio, il dottor Rodia, a 'Lazio Style Channel', serviranno tra le 48 e le 72 ore per capire l'esatta entità dell'infortunio.