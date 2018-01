LAZIO, LUIS ALBERTO: "RIPOSO, IMPORTANTE PER LA TESTA"

7 gennaio 2018

“Per me era una partita importante, sappiamo tutti che era la prima partita dell’anno e dovevamo fare una bella gara. Penso che non potevamo sbagliare. Immobile? Giocatore importante per la squadra, bene una partita così per lui, gli dà fiducia e ha dimostrato il calciatore che è. Riposo? Vado dalla famiglia, è importante per la testa”. Il commento di Luis Alberto, autore della prima rete del match contro la Spal che ha visto la sua Lazio vincere al Mazza.