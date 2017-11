LAZIO: LUIS ALBERTO "POSSO GIOCARE OVUNQUE"

2 novembre 2017

"Per noi è importante vincere sempre e oggi l'abbiamo dimostrato negli ultimi minuti e lavoriamo anche per questo. Posso giocare da regista, da trequartista, da mezz'ala, è uguale. Dove il mister pensa che io posso giocare, io gioco". Lo ha detto il trequartista della Lazio Luis Alberto. "Giocare con Felipe Anderson e Immobile? Sì, possono giocare tutti, sicuramente. Il mister cambia perché è un bene per la squadra, ma vedremo cosa succederà. Penso che oggi il Nizza ha giocato bene e ha lasciato poco spazio", ha aggiunto.