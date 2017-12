LAZIO, LUIS ALBERTO E MARUSIC A RIPOSO PRECAUZIONALE

27 dicembre 2017

La Lazio non conosce pause e dopo il passaggio del turno in Tim Cup Inzaghi ha guidato oggi l'allenamento in proiezione della prossima sfida di campionato sul campo dell'Inter (in programma sabato alle ore 18). Per il tecnico biancoceleste due assenze sicure, ossia il lungodegente Davide Di Gennaro a cui si è aggiunto Felipe Caicedo, costretto a uscire durante la gara contro la Fiorentina per un problema muscolare. Oggi a riposo precauzionale anche Luis Alberto e Marusic: entrambi dovrebbero riprendere il loro posto tra i titolari a Milano.