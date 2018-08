LAZIO: LOTITO-INZAGHI A NERVI TESI

22/08/2018

I rapporti in casa Lazio tra Lotito e Simone Inzaghi sarebbero tesi dopo la sconfitta all’esordio con il Napoli. Come riporta cittaceleste.it, sul web gira un video in cui il presidente parla infuriato al telefono con il tecnico. “Simone, decido io, non decidi te – sarebbero state le parole del patron - io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Ti stai sempre a lamentare di tutto, hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”.