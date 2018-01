LAZIO, LOTITO: "FATTO LAVORO MENTALE SU LUIS ALBERTO"

16 gennaio 2018

In un'intervista al Corriere dello Sport Claudio Lotito ha toccato anche l'argomento legato all'exploit di alcuni uomini chiave della stagione in corso. Il presidente della Lazio ha parlato di Luis Alberto, grande scoperta del club biancoceleste: “E pensare che voleva smettere. Quando l'abbiamo preso ci abbiamo lavorato anche a livello mentale. A noi interessa l’uomo prima del giocatore e cambiamo solo se uno non è contento o si comporta male”.