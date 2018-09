LAZIO, LEIVA: "POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE"

19/09/2018

"Dopo le sconfitte contro Napoli e Juventus, abbiamo parlato nello spogliatoio tutti insieme e ci siamo detti ormai lascorsa stagione è ormai in archivio e che, da quel momento, saremmo dovuti crescere per migliorarci". Così Lucas Leiva ha presentato alla vigilia l'esordio in Europa League contro l'Apollon Limassol. "Tutti si aspettano che la Lazio adesso vinca con tanti gol di scarto, ma quest'anno il campionato è cambiato ed anche le compagini come Empoli e Frosinone sono molto forti. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo di poter far meglio dello scorso anno. Non dobbiamo proiettarci troppo in avanti, altrimenti ci sarebbe il rischio di non vincere nulla", ha aggiunto il centrocampista brasiliano.