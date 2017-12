LAZIO, INZAGHI: "PENSIAMO SOLO ALLA FIORENTINA"

25 dicembre 2017

La successiva sfida con l'Inter può essere importante in chiave Champions League, ma la Lazio sembra voler pensare solo alla Coppa Italia e ai quarti con la Fiorentina. "Nella mia testa c'è solo ed esclusivamente la Fiorentina. Metterò in campo quella che per me è la migliore squadra e, dopo avere affrontato la squadra viola, penseremo alla partita di sabato contro l'Inter in campionato", ha detto Simone Inzaghi alla Rai.