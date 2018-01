LAZIO, INZAGHI: "IMMOBILE? SPERO RECUPERI PRESTO"

23 gennaio 2018

"Il recupero di Immobile? La speranza è che recuperi al più presto". Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match da recuperare contro l'Udinese, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi conferma così che il centravanti biancoceleste rimarrà ai box per un po' di tempo: "È una presenza fondamentale ma ad esempio in Europa siamo partiti senza Ciro. Dunque il nostro obiettivo sarà quello di mantenere la stessa fisionomia di squadra e cercare di portare a casa il risultato. Abbiamo validissimi sostituti come Luis Alberto, Nani o Milinkovic".