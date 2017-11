LAZIO, INZAGHI: "IMMOBILE? LA SPERANZA E' VEDERLO IN CAMPO"

4 novembre 2017

Simone Inzaghi si appresta ad affrontare l'Udinese: "Abbiamo una partita non semplice perché affrontiamo una squadra in salute, che viene da due vittorie contro Sassuolo e Atalanta. Avranno fiducia e dovremo fare una partita molto attenta. Vogliamo la vittoria a tutti i costi" ha detto il tecnico della Lazio. "Del Neri lo conosco, è stato un mio allenatore, è molto preparato. Sappiamo che possono giocare con vari moduli, tra 4-3-3 o 4-4-2, incontriamo una squadra molto fisica, strutturata, ci saranno tanti duelli e cercheremo di essere concentrati" ha aggiunto. Su Immobile: "Sembra un ragazzino, ma è un classe 90. Al di là di intervenire o di parlare, il giocatore conosce il proprio corpo più di nessun altro. La speranza di tutti è vederlo in campo con la Lazio. Tutti quanti ci stringeremo intorno alla Nazionale per andare ai mondiali. Ieri ha lavorato con la squadra, era un po' timoroso perché era il primo con la squadra. Stamattina sembrava stesse meglio".