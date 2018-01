LAZIO, INZAGHI: "GIOCANDO BENE CI SI DIVERTE E SI VINCE"

21 gennaio 2018

Tre punti per allungare in chiave Champions. O, comunque andrà a San Siro tra Inter e Roma, per puntellare una classifica esaltante. La Lazio travolge anche il Chievo e Simone Inzaghi è giustamente raggiante: "Siamo in un bel momento, la nostra classifica è buona e potevamo anche avere qualche punto in più. Questa è una squadra che ha margini di miglioramento importanti. I ragazzi si divertono, sono consapevoli della loro forza e giochiamo bene".