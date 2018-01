LAZIO, INZAGHI CONCEDE 8 GIORNI DI RIPOSO

7 gennaio 2018

La Lazio si gode la pausa invernale dopo la vittoria ottenuta al Mazza contro la Spal grazie al poker di Immobile ed il gol di Luis Alberto. Mister Inzaghi ha dato il rompete le righe concedendo otto giorni di riposo alla squadra. La ripresa dell’attività è prevista per il 15 gennaio, quando i biancocelesti si ritroveranno al Centro Sportivo di Formello per iniziare a preparare la sfida di domenica 21 gennaio contro il Chievo, in programma allo Stadio Olimpico di Roma, ore 15.