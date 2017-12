LAZIO, I CONVOCATI DI INZAGHI PER LA COPPA ITALIA

26 dicembre 2017

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Simone Inzaghi in vista della sfida della Lazio in Coppa Italia contro la Fiorentina con fischio d’inizio stasera alle 21. L’allenatore biancoceleste non esclude nessuno dei big. Portieri: Guerrieri, Strakosha, Vargic. Difensori: Basta, Bastos, De Vrij, Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Patric, Radu, Wallace. Centrocampisti: Felipe Anderson, Jordao, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Murgia, Parolo. Attaccanti: Caicedo, Immobile, Nani, Palombi.