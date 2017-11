LAZIO, GLI IRRIDUCIBILI: "GRAZIE SOCIETA'"

3 novembre 2017

"In un momento storico così importante e delicato, come quello appena trascorso, la società ha dimostrato attaccamento e sostegno nei confronti della propria curva. Sarebbe stato molto più facile girarsi dall'altra parte e allinearsi al pensiero di tutti i benpensanti. E invece così non è stato e la società si è dimostrata un baluardo a difesa di noi tifosi". È quanto fa sapere il gruppo Irriducibili della Lazio, a seguito della decisione del club biancoceleste di aprire la vendita in altri settori dello stadio Olimpico agli abbonati di curva Nord. "Ormai è sotto gli occhi di tutti l'attacco, nemmeno tanto velato, da parte dei media e delle Istituzioni nei confronti della nostra Lazio - proseguono gli Irriducibili in un comunicato - . A far paura, è probabilmente il riavvicinamento dei tifosi alla squadra e ad una società, da sempre solo contestata, i risultati straordinari ottenuti fin qui dalla squadra stessa. La Lazio lassù dà fastidio, così come danno fastidio i propri tifosi". "La risposta (e il ringraziamento) - aggiunge il gruppo biancoceleste - dal canto nostro dovrebbe essere soltanto uno: riempire e colorare lo stadio. Oggi più di ieri, uniti facciamo paura".