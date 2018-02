Lazio: Felipe Anderson torna ad allenarsi in gruppo

12 febbraio 2018

Caso Felipe Anderson rientrato in casa Lazio . Il brasiliano, che era stato escluso dalla trasferta di sabato sera a Napoli per motivi disciplinari, si è scusato ed è tornato ad allenarsi con i compagni e dunque è di nuovo a disposizione di Simone Inzagh i. La rissa sfiorata con il tecnico biancoceleste dopo la gara casalinga persa contro il Genoa e l'allenamento saltato a Formello sono alle spalle.

Spetterà ora a Inzaghi decidere se convocare Felipe Anderson per la trasferta di Europa League contro la Steaua Bucarest, valida per l'andata dei sedicesimi di finale e in programma giovedì sera a Bucarest. In ogni caso non partirà titolare, con il reparto avanzato che dovrebbe essere formato da Nani e Caicedo.