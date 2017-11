LAZIO, FELIPE ANDERSON E WALLACE VERSO LA PANCHINA NEL DERBY

16 novembre 2017

Una Lazio da record prosegue la preparazione in vista del derby. Contro la Roma si giocherà sabato alle 18, il tecnico Simone Inzaghi ritroverà Wallace, fermo da settembre e destinato alla panchina contro i giallorossi. Felipe Anderson, invece, è in dubbio per un problema all’adduttore. Per il centrocampista brasiliano verranno sciolte le riserve solo negli ultimi allenamenti, ma è quasi certa l’assenza dall’undici titolare. Nessun dubbio in attacco, dove Luis Alberto agirà a supporto di Immobile con Nani pronto a entrare a partita in corso.