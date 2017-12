LAZIO, ESERCITAZIONE TATTICHE E TRE PARTITELLE

31 dicembre 2017

Allenamento mattutino per la lazio di Simone Inzaghi che stamattina si è ritrovata al campo “Mirko Fersini” del Centro Sportivo di Formello a partire dalle 10,30. Seduta di scarico per l’undici biancoceleste titolare nella serata di ieri a San Siro contro l’Inter, lavoro completo invece per il resto del gruppo che, in fase iniziale, ha svolto un riscaldamento atletico agli ordini del professor Fonte. Esercitazioni tecniche e combinazioni nello stretto, in seguito, per la squadra a disposizione di mister Inzaghi che infine hanno chiuso l’allenamento odierno con tre partitelle a campo ridotto.